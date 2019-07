Umstrittene Plakate in Düsseldorf : Füchschen-Chef plant bereits nächste provokante Kampagne

Düsseldorf Der Chef der Altbier-Brauerei Füchschen zeigt sich unbeeindruckt von den Vorwürfen mehrerer Landtagsabgeordneter, die die Bierwerbung der Marke sexistisch finden. Mit den Plakaten befasst sich nun auch der Deutsche Werberat.

Wie das Gremium der Nachrichtenagentur dpa bestätigte, sind mehrere Beschwerden zu dem Motiv eingegangen. Zuvor hatten sich 15 weibliche Landtagsabgeordnete aus mehreren Fraktionen in einem gemeinsamen Brief bei der Brauerei über die aus ihrer Sicht sexistische Werbung beschwert. Auch die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Düsseldorf und mehrere Bürger hatten sich kritisch zu Wort gemeldet.

Brauerei-Chef Peter König hält die Kritik an dem Plakatmotiv für übertrieben. Er könne in dem umstrittenen Entwurf keine Objektivierung von Frauen oder ihre Herabwürdigung zum Sex-Objekt entdecken, sagte König unserer Redaktion. Selbstverständlich beabsichtige er auch keine Relativierung von Vergewaltigungen. Die Behandlung des Themas durch den Werberat sehe er gelassen. Sollte er dazu aufgefordert werden, die Werbung abzuhängen, müsse er nichts unternehmen. „Die Plakate hängen ohnehin nur bis Freitag, dann kommt die nächste Kampagne.“ Für das nächste Motiv habe man sich das Wort „füchseln“ einfallen lassen. Es sei ihm egal, wenn sich dann wieder jemand aufrege.

Der Fall sorgt auch für Ärger innerhalb der Düsseldorfer CDU, in der Brauerei-Chef König Mitglied ist. König will wegen des Streits um seine provokante Werbung aus der Partei austreten. Er wirft seinen Parteifreundinnen aus dem Landtag vor, dass sie sich nicht bei ihm gemeldet haben, sondern ihre Kritik in einem Brief geäußert und diesen sogleich öffentlich gemacht haben. „Ich hatte das Schreiben erst heute im Briefkasten. Das ist ganz schlechter Stil.“ Er solle als Unternehmer öffentlich fertig gemacht werden, das lasse er sich nicht bieten.