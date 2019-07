„Kopfschmerzmittel“ : Zoll macht seltenen Fund in Wasserflaschen am Flughafen Düsseldorf

Zoll macht seltenen Fund in Wasserflaschen am Flughafen Düsseldorf

Das Zollamt Düsseldorf hat Blutegel in Wasserflaschen beschlagnahmt. Foto: Zollamt Düsseldorf

Düsseldorf Sie sollten gegen seine Kopfschmerzen helfen: Diesen Grund hat ein Reisender gegenüber dem Zoll am Düsseldorfer Flughafen angeführt, als er mit mehreren Blutegeln in zwei Wasserflaschen im Gepäck erwischt worden ist.

Die Tiere, erklärte der 62-Jährige, habe er in der Türkei in einer Apotheke gekauft. Dort seien sie mit 80 Cent viel billiger gewesen als in Deutschland. Pech für den Essener: Die Tiere sind laut Zoll eine geschützte Art, deren Einfuhr nach Deutschland verboten ist.