Neue Corona-Zahlen : Inzidenz in Düsseldorf jetzt unter 100

Inzidenz in Düsseldorf jetzt unter 100

In Düsseldorf könnte es schon bald wieder Außengastronomie geben. Foto: dpa/Federico Gambarini

Düsseldorf Die Hoffnungen auf neue Lockerungen steigen: Die Stadt meldet eine Inzidenz von unter 100. Wenn sich der Trend fortsetzt, wird das Leben in Düsseldorf wieder anders.

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Düsseldorf sinkt, die magische Schwelle einer Inzidenz von 100 ist unterschritten. Laut der aktuellen Corona-Meldung der Stadt Düsseldorf vom Donnerstagmorgen liegt der Wert jetzt bei 92,5. Bleibt es bei dieser Entwicklung, öffnet am Freitag nächster Woche in der Landeshauptstadt die Außengastronomie.