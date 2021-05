Online-Anmeldung unter www.city-challenge : Team Helau läuft gegen Team Alaaf

Die Mitglieder des Lauftreffs Düsseldorf-Süd sind immer fleißig beim Sammeln von Kilometern. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

DÜSSELDORF Am 16. Mai startet der Wettbewerb für den guten Zweck. Ein Teil der Teilnahmegebühr in Höhe von 15 Euro geht an die Stiftung „RTL – Wir helfen Kindern“. Man muss aber nicht joggen, auch walken oder gehen ist erlaubt. Mitglieder des Lauftreffs Düsseldorf-Süd machen mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Helmut Senf

„Laufend Gutes tun“ – so lautet das Motto einer City-Challenge für Laufbegeisterte aus der Domstadt Köln und der NRW-Landeshauptstadt Düsseldorf, die vom 16. bis 24. Mai als rheinisches Duell für einen guten Zweck ausgetragen wird. Sieger bei dem von der Kölner Agentur pulsschlag organisierten virtuellen Wettbewerbs zwischen den ewigen Rivalen ist die Stadt, deren Teilnehmerschar auf ihren täglichen Bewegungstouren beim Gehen, Walken oder Joggen die meisten Kilometer zurücklegt.

Eine Online-Anmeldung unter www.city-challenge.de ist erforderlich. Die erbrachten Kilometer werden auf einem extra eingerichteten Ergebnisportal von den Teilnehmenden eingetragen. Wer Nervenkitzel liebt, kann das muntere Wetteifern um die höchste Spendensumme und die größte Kilometerzahl dort auch live verfolgen. Von der Teilnahmegebühr, die 15 Euro beträgt, kommen fünf Euro der „Stiftung RTL – Wir helfen Kindern“ zugute.

Zusätzlich spendet die Sportstadt Düsseldorf entsprechend der Anmeldezahl einen weiteren Betrag an den Kinderschutzbund Düsseldorf. „Die Pandemie hält uns zwar davon ab, große Events wie den Marathon durchzuführen, sie hält uns jedoch nicht davon ab, sportlich aktiv zu sein – und das sogar für einen guten Zweck“, ermuntert Stadtdirektor Burkhard Hintzsche Düsseldorferinnen und Düsseldorfer und alle, die sich mit der Landeshauptstadt verbunden fühlen, zur Teilnahme an der Aktion.