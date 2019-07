Nach Vertragspanne an der Rheinoper : Opern-Betriebsrat will Termin mit Stadtchefs

(arl) Die sorgt für Missstimmung bei der Belegschaft der Deutschen Oper am Rhein. Der Betriebsrat hat an die Oberbürgermeister von Düsseldorf und Duisburg geschrieben und um einen Termin gebeten.

Betriebsratschef Caljkusic sagt, die Schuld liege aus seiner Sicht nicht bei Intendant Christoph Meyer, sondern bei Geschäftsführerin Alexandra Stampler-Brown und dem Personalchef. Das Führungsduo der Oper und Sucheana wollten sich auch am Montag nicht äußern. Man habe Stillschweigen über die Vereinbarung vereinbart. Der Aufsichtsrat hatte sie in einer Sondersitzung akzeptiert. Die Abfindung wird nur in voller Höhe fällig, falls Sucheana in der Zwischenzeit kein neues Engagement hat. Oberbürgermeister Thomas Geisel hatte das Vorgehen der Oper kritisiert. „Leider wurde der Vertrag von Sucheana nicht an den von Schläpfer gekoppelt“, sagte er.