Polizeibericht : Feuerwehr löschte Brand in Lagerhalle

Feuerwehr löschte Brand in Lagerhalle

Vermutlich löste Müll das Feuer in der Halle aus. Foto: schulmann

Isselburg Rund 300.000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Großbrand im Isselburger Industriegebiet.

(RP) Am Sonntagabend gegen 22 Uhr brannte eine Lagerhalle im Industriegebiet Im Geer in Isselburg-Heelden. Die Feuerwehr konnte das Feuer gerade noch rechtzeitig unter Kontrolle bringen und ein komplettes Abbrennen der Lagerhalle verhindern. In der Lagerhalle hatte Müll gebrannt, der dann anschließend auf Teile der Lagerhalle übergegriffen hatte.