Musikspektakel in Düsseldorf : Dieser Superstar tritt bei den MTV Europe Music Awards auf

Die MTV Europe Music Awards finden im November in Düsseldorf statt. Foto: Wolfgang Harste

Düsseldorf Musikfans fiebern dem MTV Europe Music Awards im November in Düsseldorf entgegen. Die ersten Acts stehen schon fest. Auch Geschlechtergerechtigkeit ist ein großes Thema. Die Musik- und Kulturszene in der Landeshauptstadt steht im Fokus.

Weitere Details anlässlich der Verleihung der MTV Europe Music Awards (EMA) am 13. November in Düsseldorf sind am Dienstag bekannt gegeben worden: Superstar Alice Merton wird bei free:pop zum Start der Music Week auftreten, wie D.Live mitteilt.

Superstar Alice Merton wird auch dabei sein. Foto: dpa/Uli Deck

Mit dieser neuen Plattform namens free:pop will das New Fall Festival zu seinem 10. Geburtstag am 5. November 2022 in der Tonhalle einen Tag lang Bands und Solo-Acts jenseits gängiger Geschlechtsstereotype feiern.

Die Besucherinnen und Besucher können sich somit auch auf ein Konzert mit Alice Merton und weiteren Künstlerinnen und Künstlern freuen. Die Idee: Damit soll auch eine Plattform für Aufklärung zur Geschlechtergerechtigkeit in Form von Panel-Talks sowie gute Musik von Female und Non-Binary-Acts geboten werden.

Eine Woche Musik und Kultur in Düsseldorf – das will die MTV Music Week vom 4. bis 12. November 2022 bieten. Der richtig große Star-Auflauf ist dann für den 13. November, ein Sonntag, geplant. Die „größten Musikstars“ werden im PSD-Bank-DOME auftreten, die Bilder werden live auf MTV in mehr als 170 Ländern ausgestrahlt.

Auch diese Programmpunkte sind bereits bestätigt: Die MTV Music Week startet direkt am 4. November mit einem Soft Opening im The Eight formerly known as Ufer 8 – MTV Music Week presents K-Pop Party. Im Zakk sind Montreal (5. November), Pongo (8. November), Low (9. November) und Muff Potter (10. November) zu sehen. Vom 7. bis zum 10. November gibt es im me and all hotel jeden Tag den MTV Breakfast Club, wo Gäste zu chilligen DJ-Klängen ausgiebig brunchen können.

Weitere Programmpunkte am 10. November sind der Musiker Grillmaster Flash im Ratinger Hof und das Comedy-Duo Trixie & Katya in der Mitsubishi Electric Halle. Zudem gastiert den Angaben zufolge der Club MTV in der Sir Walter Bar mit unterschiedlichen Gigs. Im Rahmen der Music Week wird am 11. November außerdem der erste EMA-Award für den „Best German Act” vergeben.

