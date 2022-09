Entwicklung in Düsseldorf : Sorge um das Wir in Kleingartenvereinen

Friederike Guderian auf der Gerresheimer Kleingartenanlage Am Balderberg: Zwölf Jahre war sie Vorsitzende des Vereins. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Interview Düsseldorf Die zweite Vorsitzende des Stadtverbands der Kleingärten über Probleme mit Trampolinen und Pools und Herausforderung mit der Grundsteuerreform.

Kleingärten haben in den vergangenen Corona-Jahren einen besonderen Boom erlebt. In der Landeshauptstadt gibt es rund 100 Kleingartenvereine. Zusammengehalten werden diese vom Stadtverband Düsseldorf der Kleingärtner. Wir haben mit der 2. Vorsitzenden Friederike Guderian über die Entwicklung in der jüngsten Zeit gesprochen.

Damit keine falschen Vorstellungen aufkommen, können Sie die Aufgaben des Stadtverbandes kurz umreißen?

Info Hintergründe zum Kleingartenwesen Kleingärten In Düsseldorf gibt es rund 100 Vereine auf 70 Anlagen. Dort stehen rund 6600 Parzellen zur Verfügung. Rund 7,5 Prozent des städtischen Grüns werden als Kleingarten genutzt, das sind etwa 293 Hektar, plus 620.000 Quadratmeter öffentlich nutzbares Grün auf den Anlagen. Friederike Guderian Seit dem Jahr 2019 ist Friederike Guderian zweite Vorsitzende der Dachorganisation Stadtverband Düsseldorf der Kleingärtner. Zuvor war sie zwölf Jahre lang Vorsitzende in „ihrem“ Kleingartenverein Am Balderberg im östlichen Stadtteil Gerresheim.

Friederike Guderian Der Stadtverband ist die Interessenvertretung der Vorstände der Kleingartenvereine der Stadt, sozusagen deren Dachorganisation. Für die Kommunikation mit den einzelnen Vereinsmitgliedern sind aber diese Vorstände zuständig.

Wie sieht dann Ihre Arbeit konkret aus?

Guderian Der Vorstand trifft sich einmal in der Woche, in der Regel dienstags. Dann gehen wir die Post der Woche durch, besprechen dringende Anliegen und beantworten Anfragen, bereiten Mitgliederversammlungen und Informationsveranstaltungen vor. Unsere Arbeit ist ehrenamtlich. Bezahlt werden hingegen unsere Bürokraft, Nicole Mersch, und unsere Buchhaltung; sie kümmern sich um das Organisatorische und dass der „Laden“ läuft.

Wie funktioniert die Pacht der Grünanlagen?

Kennen Sie schon unseren Düsseldorf-Podcast Rheinpegel? Diesmal: Ein Spaziergang durchs Herz der Stadt und zu ihren wichtigsten Themen: Opernhaus-Neubau, Gaslaternen, Waffenverbot in der Altstadt und der neue Gustav-Gründgens-Platz. Jetzt hören: Den Rheinpegel finden Sie auch in Ihrer Podcast-App. Einfach hier klicken!

Guderian Unsere Kleingartenanlagen befinden sich auf städtischem Grund. Zwischen der Stadt und uns wurde 2005 der aktuell gültige Generalpachtvertrag geschlossen. Konkret gibt es ein gestaffeltes Pachtverhältnis: Die Stadt verpachtet ihre Flächen an uns, wir wiederum verpachten im Rahmen eines Zwischenpachtvertrages an die einzelnen Vereine, die dann die einzelnen Parzellen an ihre Mitglieder verpachten.

Können Sie die Definition eines Kleingartens nochmal erläutern?

Guderian Das Bundeskleingartengesetz definiert die kleingärtnerische Nutzung. Danach dient er in erster Linie der Eigenversorgung mit Obst und Gemüse. Freizeitnutzen und Zierpflanzen stehen daher entsprechend erst an zweiter Stelle und dürfen keine Überhand nehmen. Die Auslegung und Gestaltung kann natürlich vielfältig sein, solange sie im Rahmen der Kleingartenordnung bleibt.

Was fällt unter anderem unter die Freizeitnutzung?

Guderian Wir bemerken eine Veränderung, spätestens seit der Pandemie. Da werden vermehrt Spielgeräte, Pools oder Trampoline, teilweise auch zeitgleich, in einzelnen Parzellen aufgestellt. Leider wird dabei nicht immer auf das Einhalten der vorgegebenen Abmaße geachtet. Uns wäre es wichtig, dass sich alle an die Regeln halten und vor allem Augenmaß walten lassen würden.

Warum ist es denn so wichtig, dass diese Verhältnismäßigkeit beibehalten wird?

Guderian Abgesehen von der Einhaltung der Regeln der Kleingartenordnung der Stadt und des Bundeskleingartengesetzes, geht es auch um Geld: In einem Kleingarten liegt der Pachtzins bei 40 Cent pro Quadratmeter. Werden aber die Vorschriften nicht eingehalten – und die besagen in der Regel, dass mindestens ein Drittel der Fläche zum Obst- und Gemüseanbau genutzt werden muss – dann könnte die gesamte Anlage in einen Freizeitgarten umgewidmet werden. Und für die gilt ein sehr viel höherer Pachtzins.

Hilft es da nicht, das so zu kommunizieren?

Guderian In der Regel wissen unsere Vorstände das. In unseren Informationsveranstaltungen für die Vorstände wird das immer wieder angesprochen. Aber wie überall, gibt es auch in unserem Bereich immer eine Handvoll Querschießer, die sehr laut sein können. Die schweigende Mehrheit wird dann nicht mehr gehört. Dabei haben wir alle das gleiche Ziel: Eigentlich wollen wir nur friedlich gemeinsam gärtnern.

Lässt der Boom schon wieder nach oder verlieren die neuen Pächter das Interesse?

Guderian Die meisten, die einen Kleingarten haben möchten, haben sich schon lange dazu entschlossen und standen teilweise auch vor der Pandemie auf Wartelisten. Kaum jemand gibt aber so rasch seine Parzelle wieder her. Wir haben in unseren Vereinen immer einen Querschnitt aus der ganzen Gesellschaft. Und das finden wir auch sehr gut so.

Aber mit diesem Querschnitt gibt es vermutlich auch einen Querschnitt an Problemen.

Guderian Absolut. Nachbarschaftsstreitereien sind wirklich nichts Schönes – und für alle Beteiligten anstrengend. Ich habe ein wenig den Eindruck, dass das „Wir“ in den Vereinen droht, verloren zu gehen. Eine gute Kommunikation innerhalb der Vereine hilft, dass sich alle an die Einhaltung der Regeln der Kleingartenordnung der Stadt halten.

Die Kleingartenordnung sollte auch kürzlich erneuert werden?

Guderian Stimmt, die vom Gartenamt unter unserer Mitwirkung erarbeitete Versionen wurde dann in die Hierarchie der Stadtverwaltung gegeben. Das war im Frühjahr 2019.

Und was ist daraus geworden?

Guderian Seither haben wir nichts mehr davon gehört – sie ist in den Untiefen der Verwaltung verschwunden, obwohl die Zusammenarbeit mit dem Gartenamt wirklich sehr konstruktiv war. Aber wir warten darauf, dass sie kommt. Bei einem Kennenlernen mit dem neuen Dezernenten Jochen Kral haben wir es angesprochen, er will sich zumindest danach erkundigen.

Hängt da auch noch mehr dran?

Guderian Wir wollen auch die Wertermittlungsrichtlinien erneuern. Die letzte Version ist von 2011. Natürlich haben wir schon was vorbereitet, aber abschließen können wir erst, wenn wir die neue Ordnung vorliegen haben, sonst müssten wir manche Arbeit doppelt machen. Daher warten wir noch ab.

Das klingt nach einem gemischten Verhältnis zur Stadt.

Guderian Die Zusammenarbeit mit dem Gartenamt klappt in der Regel gut. Für die vielfältigen, fachlich und zeitlich umfangreichen Aufgaben könnte das Gartenamt – nach meiner Meinung – personell umfangreicher ausgestattet sein. Nimmt man beispielsweise nur einmal die „Begehung“ einer Anlage (Überprüfung Einhaltung der Kleingartenordnung): Das bedeutet für den Mitarbeiter des Gartenamtes mindestens einen Tag außer Haus, an einem weiteren Tag Berichte über jeden Garten schreiben, Fotos auswerten, alle Einzelberichte in einen zusammenführen und diesen dann mit Fristsetzung über uns an die Vereinsvorstände zu senden. Innerhalb der Frist die Rückläufe prüfen, um dann in einem weiteren Ortstermin die Umsetzung zu prüfen. Und das für knapp 100 Kleingartenanlagen.

Gibt es noch mehr Probleme?

Guderian Die Grundsteuerreform fordert uns gerade sehr, so dürfte es aber vielen gehen. Hier ist zwar die Stadt, namentlich das Gartenamt, in der Pflicht die geforderten Daten zu melden, die einzelnen Pächter sind jedoch zur Mitwirkung verpflichtet. Deshalb hat Nicole Mersch kürzlich die Briefe für die Selbstauskünfte vorbereitet – also über 6500, für alle Parzellen. Mittlerweile sind fast alle zurückgekommen und auch schon an die Stadt weitergeleitet worden.

Und das ist vermutlich nicht das Einzige, was ansteht.

Guderian Seit rund drei Jahren wird das Rettungswegeleitsystem für Kleingartenanlagen vorbereitet. Vier weitere Jahre hat die Stadt für die Umsetzung eingeplant, aber ich glaube nicht, dass das ausreichen wird.

Um welche Aufgaben geht es dabei genau?