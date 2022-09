Diebstahl in der Altstadt : In Düsseldorf gestohlenes Handy in Köln geortet

Düsseldorf Einem Mann aus Bayern ist in der Düsseldorfer Altstadt das Handy gestohlen worden. Er konnte es selbst in Köln orten. Die Polizei griff daraufhin zu.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Bei seinem Besuch in der Düsseldorfer Altstadt am Freitag ist einem Mann aus Bayern sein Smartphone gestohlen worden. Am Folgetag konnte er es in einer Wohnung in Köln orten. Daraufhin benachrichtige er die Polizei in der Domstadt.

Gegen 16 Uhr am Samstag meldete sich der 47-Jähriger bei der Bundespolizei am Breslauer Platz am Kölner Hauptbahnhof und stellte Anzeige wegen des Diebstahls seines Smartphones. Dieses sei ihm beim Feiern in der Düsseldorfer Altstadt in der Nacht zuvor gestohlen worden.

Er schilderte, dass er von zwei jungen Männern angetanzt worden sei und sein Handy im Anschluss fehlte. Die beiden jungen Männer seien vom Tatort geflüchtet. Der Bestohlene gab an, dass er sein gestohlenes Smartphone in Köln mittels App orten konnte, was dazu führte, dass die Bundespolizei in Absprache mit der Polizei Köln einen Wohnungsdurchsuchungsbeschluss bei der Staatsanwaltschaft beantragte.

Bei der anschließenden Durchsuchung wurde das Diebesgut entdeckt. Außerdem konnten noch vier weitere Smartphones sichergestellt werden, wovon eines ebenfalls in der Düsseldorfer Altstadt als gestohlen gemeldet worden war.

Der 21-jährige Tatverdächtige konnte vorläufig festgenommen werden. Gegen ihn wird ein Strafverfahren eingeleitet, zudem stellten die Beamten die aufgefundenen Mobilgeräte sicher. Die weiteren Ermittlungen hat die Düsseldorfer Polizei übernommen.

(csr)