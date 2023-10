Von „Generation V“ bis zu „The Crown“ Das sind die Streaming-Highlights im Herbst und Winter

Die finale Staffel der erfolgreichen Drama-Serie widmet sich dem düstersten Kapitel der britischen Monarchie. In Staffel 6 geht es nicht nur um den Tod von Prinzessin Diana, sondern auch um die Vorwürfen, denen sich Elizabeth II. (Imelda Staunton) in Folge dessen stellen muss. Außerdem werden die Hochzeit von Charles und Camilla (Dominic West und Olivia Williams) und die aufkeimende Romanze von William und Kate (Ed McVey und Meg Bellamy) thematisiert. Der erste Teil der Staffel erscheint am 16. November, der zweite Teil am 14. Dezember.