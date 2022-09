Emmy Awards 2022 : So glamourös zeigten sich die Stars auf dem Roten Teppich

Los Angeles Am Montagabend fanden die Emmy Awards 2022 in Los Angeles statt und die Promis konnten sich zum ersten Mal seit der Corona-Pandemie wieder auf dem Roten Teppich zeigen. Wer dabei das glamouröseste Outfit trug.

Es sind die wichtigsten TV-Auszeichnungen der Welt: Am Montagabend wurden im Microsoft Theatre in Los Angeles die 74. Primetime Emmy Awards vergeben. Zum ersten Mal seit der Corona-Pandemie waren zu diesem Anlass wieder dutzende Promis auf den Roten Teppich geladen und präsentierten dort die ausgefallensten und glamourösesten Outfits.

So kam die US-Schauspielerin und zweifache Emmy-Gewinnerin Zendaya in einem wallenden Kleid von Valentino, Chrissy Teagen wollte es etwas farbenfroher und präsentierte ein pink gemustertes Kleid von Naeem Khan. Ehemann und Musiker John Legend trug einen hellen Anzug von Gucci. Der „The Big Bang Theory“- und „The Flight Attendant“-Star Kaley Cuoco tat es Chrissy Teagan gleich und erschien ebenfalls in einem pinken Dress. Statt goldener Applikationen verzierten ihr Kleid jedoch verschieden große Blumen in Pinktönen. Welche Kleider ebenfalls für Aufsehen sorgten und welche Designer besonders angesagt waren, erfahren Sie in der Bildergalerie.