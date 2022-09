Tat in Düsseldorf-Oberbilk : Festnahmen nach Raubversuch mit Messer auf offener Straße

Tat in Düsseldorf-Oberbilk

Düsseldorf Zwei Männer mit einem Messer haben versucht, einem Radfahrer in Düsseldorf-Oberbilk den Rucksack und das Handy zu stehlen. Mitarbeiter des Ordnungsamtes wurden darauf aufmerksam und konnten die mutmaßlichen Täter überwältigen.

Durch das schnelle Eingreifen von Mitarbeitern des Ordnungsamts konnte ein schwerer Raub auf offener Straße in Düsseldorf-Oberbilk verhindert werden. Zwei Tatverdächtige wurden festgenommen. Die beiden Männer stehen im Verdacht, neben dem versuchten Raub auch für die Bedrohung eines Kioskbesitzers und einen Taschendiebstahl verantwortlich zu sein.

Laut Polizei war ein Mann am Montagnachmittag mit seinem Fahrrad auf der Lessingstraße unterwegs. In Höhe der Industriestraße kamen plötzlich zwei Männer auf ihn zu und versuchten, ihm den Rucksack und sein Handy zu entreißen. Als der 44-Jährige sich wehrte, zückten die Täter ein Messer, traten nach dem Mann und führten Stichbewegungen in seine Richtung aus.