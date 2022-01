Festnahme am Flughafen : Messerangriff in Niederlanden – Verdächtiger in Düsseldorf gefasst

Nach einer tödlichen Messerattacke in den Niederlanden hat die Polizei einen international gesuchten Tatverdächtigen auf dem Flughafen Düsseldorf festgenommen.

Der 47-Jährige sei am Samstag unmittelbar nach der Tat in Beverwijk bei Amsterdam geflohen und am Sonntag in Düsseldorf gefasst worden, teilte die niederländische Polizei mit. Der Mann befindet sich in Deutschland in Haft und soll an die Niederlande ausgeliefert werden.