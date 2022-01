Verwaltungsgericht Düsseldorf hat entschieden : Protestzug von Impfpflicht-Gegnern darf am Samstag stattfinden – Verbot gekippt

Protestzug von Impfpflicht-Gegnern darf am Samstag stattfinden – Verbot gekippt

Eine Corona-Demo in Düsseldorf Foto: dpa/David Young

Düsseldorf Die Veranstalter einer Corona-Demonstration in Düsseldorf haben durchgesetzt, durch die Stadt ziehen zu dürfen. Das hatte die Verwaltung zuvor untersagt – sie hatte dazu aber laut Gericht nicht die Befugnis.

Die für diesen Samstag geplante Corona-Demonstration darf nun doch durch Düsseldorf ziehen. Das hat das Verwaltungsgericht am Freitag entschieden und damit einem Eilantrag der Veranstalter gegen eine Entscheidung der Stadt Düsseldorf stattgegeben. Das Gericht bewertet den Bescheid der Stadt als rechtswidrig, wie eine Gerichtssprecherin erklärte. Dies habe formale Gründe: Nach dem Auslaufen der Bundesnotbremse sei es nicht mehr zulässig, dass die Stadt als Ordnungsbehörde versammlungsrechtliche Entscheidungen zum Schutz vor Infektionsgefahren treffe. Das könne nur die Polizei . Inhaltlich wurde das städtische Verbot demnach nicht bewertet.

Düsseldorf hatte am Donnerstag den Demonstrationszug von Gegnern der Impfpflicht untersagt – aus infektionsschutzrechtlichen Gründen, wie die Stadt mitteilte. Lediglich eine Kundgebung war aus ihrer Sicht zulässig. Bei einem Aufzug sei das Risiko von Ansteckungen deutlich höher als bei einer stehenden Kundgebung, zumal die vom Veranstalter angemeldeten 2000 Teilnehmer vermutlich deutlich überschritten werden, schätzen die Behörden. Auch bei den vergangenen Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen zogen Tausende durch Düsseldorf.

Corona in Remscheid

Corona in Remscheid : Stadt meldet weiteres Opfer

Inzidenz in Düsseldorf knackt die 500er-Marke

Mehr als 1600 Omikron-Fälle : Inzidenz in Düsseldorf knackt die 500er-Marke

Kirche in Erkrath

Kirche in Erkrath : Sternsinger besuchen Feuerwehr und Verwaltung

Gedenken an Affenhausbrand

Gedenken an Affenhausbrand : Erneut Demonstration vor dem Krefelder Zoo

Rund 6500 Teilnehmer bei Corona-Demo in Düsseldorf

Marsch durch Innenstadt : Rund 6500 Teilnehmer bei Corona-Demo in Düsseldorf

Demonstration am Samstag in Düsseldorf

Demonstration am Samstag in Düsseldorf : Impfgegner klagen gegen Verbot von Protestzug

Das wollten die Veranstalter, die sich selbst als außerparlamentarischen Opposition (APO) Düsseldorf bezeichnen, nicht hinnehmen. Bei vergangenen Versammlungen habe es keine massiven Verstöße gegen Abstands- und Maskenauflagen gegeben, heißt es in einem Antwortschreiben an die Stadt. Die Überlastung der Krankenhäuser sei keine reale Gefahr, das Verbot sei eine „behördliche Repression im politischem Auftrag“.

Die Stadt hatte in „Abwägung mit dem Grundrecht der Versammlungsfreiheit dem Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit den Vorrang eingeräumt“, hieß es in deren Mitteilung. Der Veranstalter der Kundgebung müsse am Samstag zudem die Verpflichtungen aus der Corona-Schutzverordnung einhalten und alle Immunitäts- beziehungsweise Testnachweise und Personalausweise überprüfen sowie Personen ausschließen, die gegen die Maskenpflicht verstoßen. Das Ordnungsamt hat angekündigt, die Einhaltung dieser Verpflichtungen zu überprüfen.