Hückeswagener Yoga-Lehrerinnen in Remscheid aktiv : Am Samstag startet „Lieblingsjetzt“

Am Samstag eröffnet Beate Schulze-Landau im Remscheider Zentrum die Tore der „Yoga Lounge Lieblingsjetzt“. Foto: Jürgen Moll

Remscheid/Hückeswagen Auch Hückeswagener Yoga-Lehrerinnen bieten in der neuen „Yoga Lounge“ Kurse an. Neben Yin Yoga, Hatha Yoga oder Vinyasa Yoga, das sich in erster Linie an Erwachsene richtet, gibt es auch Yoga mit Baby und Rückbildungsgymnastikkurse.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Ende des Jahres hatte sie noch eine ganze Menge zu tun. Aber Beate Schulze-Landau ist voller Energie und weiß genau, was noch zu erledigen ist. Die 48-jährige Wuppertalerin legt letzte Hand an die „Yoga Lounge Lieblingsjetzt“ an der Bismarckstraße 19 in Remscheid. „Ich unterrichte seit sieben Jahren Yoga, hauptsächlich in Fitness-Studios in Lennep, aber ich biete auch Yoga-Reisen nach Mallorca oder die Niederlande sowie Business-Yoga für Unternehmen auf freiberuflicher Basis an“, sagt die 48-Jährige.

Irgendwann habe sie im Café Sahnetörtchen gesessen und mit dem Inhaber geredet. „Er hat mir gesagt, dass er einen ganz tollen Raum habe, und ob ich mich nicht selbstständig machen wollte. Ich habe die Räume angesehen – und mich direkt verliebt und sie in Gedanken eingerichtet“, sagt Beate Schulze-Landau. Da sie auch sofort mit den Vermietern gut klargekommen sei, habe sie im August Nägel mit Köpfen gemacht und im November mit der Renovierung der Räume begonnen. Was dann aber geschehen sei, habe sie nicht erwartet. „Ich habe das auf den Sozialen Netzwerken gepostet und von Yoga-Lehrerinnen aus der Region sehr viel positive Rückmeldungen bekommen“, sagt die 48-Jährige. Daher sei das „Yoga Studio Lieblingsjetzt“ zur „Yoga Lounge“ geworden – mit zehn selbstständigen Yogalehrerinnen aus Remscheid, Lennep und Hückeswagen. „Wir werden von Montag bis Sonntag viele unterschiedliche Kurse anbieten. Mit der Ausnahme von Samstag, weil da finden Workshops statt“, sagt die 48-Jährige. Für die Kurse seien die Räume an der Bismarckstraße an die jeweilige Lehrerin vermietet, so dass praktisch immer nur ein Kursus stattfinde. „Wir haben den großen Raum, in dem die Kurse stattfinden, vorne am Fenster ist ein kleiner Bereich, in dem man sich aufhalten kann, einen Tee trinken und entspannen – zumindest, wenn Corona das zulässt“, sagt Beate Schulze-Landau.

Für genug Zeit zwischen den Kursen sei gesorgt. „Wir werden das ausprobieren, in einem halben Jahr können wir evaluieren, welche Kurse gut laufen“, sagt die 48-Jährige. Neben Yin Yoga, Hatha Yoga oder Vinyasa Yoga, das sich in erster Linie an Erwachsene richtet, gibt es auch Yoga mit Baby und Rückbildungsgymnastikkurse. „Es gibt ja viele Arten von Yoga. Jede Lehrerin findet ihren eigenen Stil“, sagt Beate Schulze-Landau. Der Stundenplan sei online zu sehen, anmelden könne man sich auch online. Zudem bietet die 48-Jährige einmal in der Woche virtuelles Zoom-Yoga an. Aus den Erfahrungen aus Lennep, wo sie auch schon einen Mittagskursus für ein Unternehmen halte, wolle sie auch künftig Business-Yoga für Unternehmen in der Umgebung anbieten.

Sie selbst komme als Quereinsteigerin aus dem Fitness-Bereich, 2009 sei sie in den Beruf eingestiegen. Dann habe sie irgendwann nach einer Ausbildung zur Fachtrainerin für Rücken eine weitere Ausbildung zur Yogalehrerin gemacht. „Von jeder zusätzlichen Fortbildung nehme ich etwas Neues mit, das ich in mein Yoga-Angebot einfließen lasse. Ich mache auch immer im Urlaub, egal wo ich bin, mindestens einmal einen Yogakursus mit“, sagt Beate Schulze-Landau. Yoga sei ideal, um mit sich selbst und dem eigenen Körper in Kontakt zu kommen. „Ich würde tatsächlich jedem Menschen, der etwas für Körper und Geist machen will, Yoga empfehlen“, sagt die 48-Jährige. Sie habe schon 18-Jährige Teilnehmer erlebt, die „Rotz und Wasser geheult haben“, weil sie sich so gut hätten fallen lassen können. „Meine älteste Teilnehmerin war über 70 – Yoga ist für jeden etwas, der sich eine Stunde Gutes gönnen will“, sagt sie.

Für die erste Zeit hätten sie und ihre Mitstreiterinnen schon die ersten Anmeldungen. „Ich nehme auch einige meiner Teilnehmerinnen aus Lennep mit, das ist sehr schön, dass sie mir die Treue halten“, sagt Beate Schulze-Landau. Die Nachfrage sei vorhanden.