Bald nötig für Nahverkehr und Einkaufen : Düsseldorf verteilt kostenlose FFP2-Masken an Bedürftige

Düsseldorf verteilt kostenlose FFP2-Masken an Bedürftige

Düsseldorf Bald sind die günstigeren OP-Masken im Nahverkehr und beim Einkaufen nicht mehr erlaubt. Die Stadt Düsseldorf stattet sozial Schwache mit den nun vorgeschriebenen, deutlich teureren FFP-2 Masken aus. Oberbürgermeister Keller sieht die Landeshauptstadt auch für die erweiterte Testpflicht gut gerüstet.

Die Stadt verteilt die Masken gegen Vorlage des Düsselpasses in den Impfstellen Heinrich-Heine-Allee und Impfzentrum 2.0 an der Hinterseite des Hauptbahnhofs und am Impfmobil. Den Düsselpass erhalten Bezieher von Sozialleistungen sowie Düsseldorfer mit entsprechend geringem Einkommen.