Oberkassel : Feine Küche für zuhause

Oberkassel In der ehemaligen Dorfstube in Oberkassel gibt es ab Ende März Feinkost und edle Fertiggerichte. Ein Besuch bei Lars und Hannah Klapdohr und Manfred Zimmermann auf der Baustelle.

Noch sorgen Bauarbeiter für Lärm und Staub. Doch schon in zweieinhalb Monaten sollen an einer neun Meter langen Kühltheke Delikatessen in der ehemaligen Dorfstube am Belsenplatz verkauft werden. „Diese große Theke ist genauso einzigartig, wie unser Konzept“, erzählt Lars Klapdohr. Gemeinsam mit seiner Frau Hannah und Manfred Zimmermann, Inhaber des Bricks, möchte er am 28. März eröffnen.