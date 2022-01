Diese Linien sollen öfter fahren : 568 Millionen Euro für Ausbau von NRW-Nahverkehr

Düsseldorf Einige Züge und S-Bahnen sollen zukünftig öfter in NRW fahren. Dafür hat das Land insgesamt 568 Millionen Euro bereitgestellt. Insgesamt gibt es 18 Projekte.

Um den Nahverkehr zu verbessern, stellt das Land Nordrhein-Westfalen in den Jahren bis 2031 insgesamt 568 Millionen Euro bereit. Für 18 entsprechende Projekte sei nun „die notwendige finanzielle Vorsorge getroffen“ worden, heißt es in einem Brief von Landesverkehrsministerin Ina Brandes (CDU) an die drei NRW-Verkehrsverbünde VRR, NWL und NVR, der der dpa vorliegt.