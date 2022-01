Demonstration am Samstag in Düsseldorf : Impfgegner klagen gegen Verbot von Protestzug

Demonstration am Samstag in Düsseldorf

Update Düsseldorf Die Veranstalter einer Düsseldorfer Querdenken-Demonstration wehren sich gegen eine Entscheidung der Stadt, die den Protestzug am Samstag verbietet. Sie wollen sich nicht mit einer stehenden Kundgebung abfinden – und haben beim Verwaltungsgericht einen Eilantrag eingereicht.

Veranstalter einer Corona-Demonstration, die eigentlich am Samstag durch Düsseldorf ziehen sollte, wehren sich gegen die Entscheidung der Stadt, den Protestzug zu verbieten. Beim Verwaltungsgericht wurde ein Eilantrag eingereicht, bestätigte eine Sprecherin. Über diesen soll am Nachmittag entschieden werden.

Düsseldorf hatte am Donnerstag den Demonstrationszug von Gegnern der Impfpflicht untersagt – aus infektionsschutzrechtlichen Gründen, wie die Stadt mitteilte. Lediglich eine Kundgebung sei zulässig. Bei einem Aufzug sei das Risiko von Ansteckungen deutlich höher als bei einer stehenden Kundgebung, zumal die vom Veranstalter angemeldeten 2000 Teilnehmer vermutlich deutlich überschritten werden, schätzen die Behörden. Auch bei den vergangenen Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen zogen Tausende durch Düsseldorf.

Das wollen die Veranstalter, die sich selbst der außerparlamentarischen Opposition (APO) Düsseldorf zurechnen, nicht hinnehmen. Bei vergangenen Versammlungen habe es keine massiven Verstöße gegen Abstands- und Maskenauflagen gegeben, heißt es in einem Antwortschreiben an die Stadt. Die Überlastung der Krankenhäuser sei keine reale Gefahr, das Verbot sei eine „behördliche Repression politischen Auftrag“.

Die Stadt hatte in „Abwägung mit dem Grundrecht der Versammlungsfreiheit dem Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit den Vorrang eingeräumt“, hieß es in der Begründung. Der Veranstalter der Kundgebung müsse am Samstag zudem die Verpflichtungen aus der Corona-Schutzverordnung einhalten und alle Immunitäts- beziehungsweise Testnachweise und Personalausweise überprüfen sowie Personen ausschließen, die gegen die Maskenpflicht verstoßen. Das Ordnungsamt hat angekündigt, die Einhaltung dieser Verpflichtungen zu überprüfen.