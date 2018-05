Düsseldorf: Mehr als ein Streichelzoo

Düsseldorf In Hellerhof entsteht ein neuer Jugendtierschutzhof. Der Tierschutzverein hat das Gelände geschenkt bekommen.

Tieren hautnah begegnen und spielerisch lernen - mit diesen Zielen startet der neue Tierschutzhof in Hellerhof an der Frankfurter Straße. Die Angebote richten sich zunächst an Grundschüler. "Die Schulen in Düsseldorf freuen sich auf das Projekt", sagt Monika Piasetzky.

Offen zugänglich ist der Hof nicht. Denn er unterscheidet sich von einem herkömmlichen Streichelzoo. Tierschutzunterricht in Kombination mit Praxis stehen bald auf dem Programm. Die Biologin und Tierschutzlehrerin Natascha Karvang leitet das Projekt: "Wir übernehmen Tiere aus dem Tierschutz und diese Tiere bleiben hier", sagt sie. In den Stallungen und dem großen Außengelände finden dann Schafe, Ziegen, Hühner, Laufenten und Igel oder Kaninchen Platz. "Schafe und Ziegen sind besonders beliebt, sie fordern das Kuscheln geradezu ein", weiß sie aus Erfahrung.

Auf dem Hof können Kinder aus Düsseldorf den Umgang mit Tieren erleben. Sie sammeln neue Erfahrungen, lernen neben der Theorie den unkomplizierten Umgang mit den Tieren selbst und auch in der Gemeinschaft untereinander. Der Tier- und Naturschutz im Unterricht ist zusammengefasst unter "TiNa macht Schule". Darunter fallen Unterrichtsmodule, Tierheimbesichtigungen oder der Besuch von Partnerhöfen. Demnächst wird es zahlreiche Angebote auf dem neuen Gelände an der Frankfurter Straße 396 in Hellerhof geben. "Wir verbinden so Bildung und Tierschutz", sagt Natascha Karvang. Vorbild für die Arbeit ist ein Projekt aus Österreich. Dort steht der Tierschutz im Lehrplan. Für die neue Arbeit eignet sich der alte Vierkanthof, den die frühere Eigentümerin dem Tierschutzverein schenkte. Bislang finden die Veranstaltungen und Arbeitsgemeinschaften mit Grundschülern in Zusammenarbeit mit Partnerhöfen und in den Schulen statt. Nun kann der Düsseldorfer Tierschutzverein sein Vorhaben weiter im Düsseldorfer Süden etablieren und bietet den Tieren zusätzlich einen Gnadenhof.