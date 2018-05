Düsseldorf : Sechs Monate für den Diebstahl einer Wok-Pfanne

Düsseldorf Mit dem Diebstahl eines Wok hatte ein 50-jähriger Pole vor wenigen Tagen für Aufsehen gesorgt. Von einer Zivilfahnderin war der Mann in einem Geschäft am Hauptbahnhof gegen Mittag dabei beobachtet worden, wie er einen Karton mit dem asiatischen Kochgeschirr aus einem Regal nahm und das Geschäft dann ohne Bezahlung des Kaufpreises von 49,95 Euro verlassen wollte. Uniformierte Kollegen der Augenzeugin konnten den 50-Jährigen stellen und festnehmen. Bei der Überprüfung kam heraus, dass er wegen Diebstählen bereits polizeibekannt ist, aber weder in seiner Heimat noch in Deutschland über einen festen Wohnsitz verfügt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Eine Blutprobe ergab einen Alkoholwert von mehr als 2,3 Promille zur Tatzeit. Gestern im beschleunigten Verfahren für diesen Wok-Diebstahl vors Amtsgericht gestellt, gab er die Tat zu. Doch ein Motiv für seinen Diebstahl des Kochutensils könne er nicht nennen, beteuerte er. Die Richterin verhängte eine Haftstrafe von sechs Monaten, die zur Bewährung ausgesetzt wurde.

(wuk)