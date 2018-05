Düsseldorf: Qual im Park

Info

Zeiten, Standorte und Kurs-Angebote

Angebot Sieben verschiedene Kurse bietet die Stadt bei "Sport im Park" an mehreren Standorten im Stadtgebiet an. Besucht werden können die Kurse "Allgemeiner Gesundheitssport" (zwölfmal in der Woche), "Intensives Fitnesstraining" (viermal in der Woche), "Tai Chi & Qi Gong" (einmal pro Woche), "Zumba" (einmal pro Woche), "Tanzfitness" (einmal pro Woche) und "Yoga und Pilates" (einmal pro Woche). Einmal in der Woche gibt es außerdem ein Lauftraining. Standorte Trainiert wird an 17 Orten im Stadtgebiet. Die Standorte sind: Klemensbrücke, Mahnmalachse (Nordpark), Rheinpark Golzheim, San-Remo-Straße, Rheinpark Heerdt, Rheinpark Bilk, Ulenbergpark, Sportpark Niederheid, Ernst-Lemmer-Straße, Schlosspark Benrath, Volksgarten, Veenpark, Bezirkssportanlage Lierenfeld, Stadtwerkepark, Dreherpark, Zoopark und Einbrunger Weg.

Zeiten Das Angebot läuft bis zum 30. September, Kurse finden von montags bis sonntags sowohl vormittags als auch am Abend statt. Mitmachen kann man jederzeit, das Angebot ist vollkommen unverbindlich. Vorbereitung Das Angebot ist kostenlos, wer mitmachen möchte, sollte in Sportkleidung kommen, Wasser und ein Handtuch oder eine Isomatte dabei haben. Toiletten gibt es in der Regel nicht - außer die jeweilige Parkanlage verfügt zufällig über eine eigene Toilettenanlage. Details im Internet unter www.duesseldorf.de/sport-im-park