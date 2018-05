Düsseldorf: Was nach dem Flüchtlingsheim kommt

Düsseldorf Ulrike Prell berät Familien nach ihrem Auszug aus der Flüchtlingsunterkunft und hat das Projekt "Keys" gegründet. Ehrenamtliche Mitarbeiter aus allen Stadtgebieten können den Familien bei Behördengängen und Alltagsfragen helfen.

Mit dem Auszug aus der Flüchtlingsunterkunft in der Oberlöricker Straße 321 sollte für Familie Darwesch ein neues Leben beginnen. Doch der Start fiel der irakischen Familie schwer. Denn mit dem neuen Wohnsitz in Rath kamen auch die Briefe. "Wir haben so viel Post auf einmal bekommen", stöhnt Hazim Darwesch. Die Briefe kamen von verschiedenen Ämtern, von der Krankenkasse oder der Schule der beiden Kinder - alle wurden in gestanztem Amtsdeutsch verfasst.

Anders als in der Unterkunft, wo es Dolmetscher und Sozialarbeiter gibt, die bei der Beantwortung der Briefe helfen, stand die Familie nun in unbekannter Umgebung alleine da. Eine Herausforderung, die fast nicht zu bewältigen wäre, gäbe es nicht Ulrike Prell. "In solchen Fällen geht es ja auch um die Existenzsicherung, wenn beispielsweise Briefe vom Jobcenter kommen", sagt die Diplom-Sozialpädagogin. Für die Familien- und Erziehungsberatungsstelle des Sozialdienstes Katholischer Frauen und Männer (SKFM) setzt sie dort an, wo die Zuständigkeit der Sozialarbeiter in den Unterkünften aufhört. "2014 war die primäre Unterbringung der vielen Flüchtlinge das größte Problem. Bisher gab es aber kaum Konzepte, wie es danach weitergehen soll. Wenn die Menschen nach ihrem Auszug aber keinen Kontakt mehr zur Gesellschaft haben, ziehen die sich zurück", sagt Prell. Zwar gebe es einige Beratungsstellen. Aber diese Angebote selbstständig zu finden und dann auf eigene Faust in einer fremden Stadt aufzusuchen, ohne sich wirklich verständlich machen zu können, wäre für viele laut Prell eine zu große Hürde. Also sucht sie die Familien in ihren neuen Wohnungen vor Ort auf. Bisher betreut sie dabei 26 Familien. Eine Mammutaufgabe, angesichts ihrer lediglich auf 20 Stunden begrenzten Stelle.