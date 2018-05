Düsseldorf: Firmen fördern duale Studenten

Düsseldorf Fabio Scheffler studiert Wirtschaftsinformatik an der FHDW.

2006 folgte die Gründung einer Niederlassung in den Niederlanden. Ein Glück, sagt er, dass er als Student im IT-Metier arbeitete - und die Diskrepanz zur Theorie an einer staatlichen Uni erlebte. Die kam mit dem Tempo des Computersektors nicht mit. "In unserer Branche sind nicht die Universitäten die Innovationstreiber, sondern die IT-Unternehmen." Naheliegend, dass der Lucom-Geschäftsführer in sein 22-köpfiges Team in Erkrath Studierende der Dualen Fachhochschule der Wirtschaft (FHDW) einbindet, bei der Theorie an der Mettmanner Hochschule und Praxis in einem Unternehmen zum Studienprofil gehören.