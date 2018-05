Lokalsport : Rather SV empfängt heute den VfL Jüchen

Düsseldorf Der Start in die Saison verlief mehr als holprig, doch inzwischen ist Matthias Fenster wieder ganz der Alte. Mitten in der Hochphase der Sommervorbereitung hatte sich der Mittelfeldspieler des Fußball-Landesligisten Rather SV verletzt und fiel sechs Wochen lang aus, nachdem er gerade erst vom Kreisliga-A-Ligisten Agon 08 ins Waldstadion gewechselt war. "Aber ich habe mich wieder reingearbeitet", erzählt der 30-Jährige. Und wie. Nach seiner vollständigen Genesung verpasste Fenster kaum mehr ein Spiel und blühte so richtig auf, als Andreas Kusel im Oktober des vergangenen Jahres das Traineramt beim Rather SV übernahm. "Ich habe von Andreas das Vertrauen bekommen und konnte das zurückzahlen", sagt der Mittelfeldmann zufrieden.

Heute (19.30 Uhr, Waldstadion) treffen Fenster und seine Teamkameraden indes auf den VfL Jüchen-Garzweiler. Und das Ziel ist klar: "Wir wollen die Saison vernünftig zu Ende spielen und die bestmögliche Ausbeute holen", betont der 30-Jährige.

(td)