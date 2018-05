Lokalsport: Hubbelrather Golfer verteidigen ihren NRW-Titel

Düsseldorf Der GC Hubbelrath hat seine 24. NRW-Landesmeisterschaft um den Willy-Schniewind-Mannschaftspreis gewonnen. Im GC Haus Oefte in Essen gelang dem Team von Golflehrer Roland Becker in einer Neuauflage des Vorjahresfinals die Titelverteidigung.

Das Endrundenergebnis von 6,5:5,5 gegen den GC Hösel entspricht nicht ganz dem Spielverlauf, denn in der letzten Partie zwischen Ferdinand Weber und Hösels Nationalspieler Jannik de Bruyn lag der Düsseldorfer kurz vor Schluss deutlich in Führung. Doch als der Hubbelrather Sieg nach elf der zwölf zu spielenden Duelle feststand, verzichtete Weber darauf weiterzuspielen. "Am Ende hat sich die Qualität des GCH durchgesetzt. Wir können damit zufrieden sein, dass wir Hubbelrath ärgern konnten", sagte Hösels Trainer Christian Niesing.