Lokalsport: Platz eins für "Old Strassi"

Düsseldorf Straßner, Lenz und Schneider sind Deutsche Meister im Marathonlauf.

In der nationalen Wertung holte sich "Old Strassi", wie sich der nunmehr 37-jährige Top-Langstreckler selbst nennt, Platz eins und damit den deutschen Meistertitel in der Altersklasse M35. Als drittschnellster ART-Läufer war Straßner auch an der ART-Titelverteidigung der Marathon-Mannschaftsmeisterschaft beteiligt und heimste bei seinem Heimrennen eine zweite nationale Goldmedaille ein. Vom ART waren nur Sebastian Reinwand (2:15:27 Stunden), der sich die Einzel-Vizemeisterschaft sicherte, und Philipp Baar (2:16:17) als Vierter der DM-Einzelwertung schneller. Reinwand, der seine persönliche Bestzeit um mehr als vier Minuten verbesserte und die Europameisterschaftsnorm des Deutschen Leichtathletik Verbandes knackte, war es nach 24 Kilometern zu langsam. "Ich habe gedacht, es ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Dann habe ich die Füße in die Hand genommen und bin gerannt. Es lief einfach mega gut", erläutert Reinwand. "Hinten heraus hatte ich leider ein bisschen mit Krämpfen zu kämpfen und musste Tom Gröschel noch vorbei lassen. Aber das ist mir so etwas von egal, weil ich die Team-Norm für die EM geschafft habe. Das war das große Ziel."