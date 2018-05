Urdenbach : Aktionstag mit Kurz-Führungen in der Kämpe

Urdenbach Die Auen-Erlebnis-Begleiter, die wahre Experten sind in Sachen Urdenbacher Kämpe und Altrhein, laden für Samstag, 12. Mai, zu einem Aktionstag ein. Sie sind 2014 speziell ausgebildet worden für den Bereich, der in den letzten Jahren immer weiter renaturiert wird. Erstmals findet dieser Aktionstag statt, "an dem wir uns und unsere Arbeit in dieser alten Kulturlandschaft und ihrer Natur vorstellen möchten", sagt Ingeborg Lackinger Karger. Treffpunkt ist um 14 Uhr auf dem Wanderparkplatz "Piel's Loch" am Baumberger Weg gleich am Ortsausgang von Urdenbach in Richtung Baumberg. Bis 18 Uhr werden verschiedene kurze Führungen aus dem Programm angeboten - quasi zum Reinschnuppern, um den ökologisch wertvollen Lebensraum Urdenbacher Kämpe und seine Schätze kennenzulernen.

Die Bürgeler Wiesen mit ihren verschiedenen Kräutern und Gräsern stehen auf dem Plan ebenso wie die Obstbäume mit ihren alten Sorten, die es in keinem Geschäft mehr zu kaufen gibt. Eine Fotosafari können Interessierte in den Auwald unternehmen und erfahren vom großen Wert des Totholzes in den Auen. Die tierischen Bewohner der Kämpen werden natürlich nicht ausgelassen - sei es in natura oder mit Hilfe von Präparaten. Es gibt außerdem ergänzend reichlich Info-Material zum Mitnehmen. Ansprechpartner ist am Samstag Manfred Krüger.

(nika)