„Kultursalon“ auf dem Laga-Gelände : RP-Leser besuchen die Gartenschau

Kamp-Lintfort Der „Kultursalon“ der Rheinischen Post führte diesmal nach Kamp-Lintfort. In Gruppen führte der Laga-Geschäftsführer Martin Notthoff über das Gelände und auf die Aussichtsplattform.

Vor allem sollte es aber um den Überblick gehen, im Wortsinne: Notthoff und sein Kollege Heinrich Sperling fuhren mit den Besuchern auf den Förderturm mit seiner Aussichtsplattform in 66 Metern Höhe. „Wir hätten eine Strecke von zwölf Kilometern zu gehen, wollten wir alle Wege auf dem Gelände ablaufen“, erklärte Notthoff und forderte auf, gerne mit Freunden und Verwandten wiederzukommen. Eine Station des Abends war der Quartiersplatz. Der soll auch künftig, wie die ganze Parkanlage, für die Bürger erhalten bleiben, sagte Notthoff. Dass die Bäume in Schotterflächen stehen, sorge für Verwunderung, jedoch sei, was scheinbar als Unkraut sprieße, Teil des Konzepts und als Begrünung so gewollt.