„Wie viel Stadt braucht die Kultur?“ : Geisel im Theater-Talk: Stillstand schadet Kultur

Düsseldorf Bei der Talk-Runde „Wie viel Stadt braucht die Kultur?“ im Theater an der Kö kamen Oberbürgermeister Thomas Geisel und Theaterchef René Heinersdorff unter anderem auf Zuschüsse für die Kultur zu sprechen.

Dann ging es schnurstracks Richtung Kultur und zu einer anderen „steilen These“, die mit ihm in Verbindung gebracht wird. Wollte er wirklich das Schauspielhaus aus Kostengründen umwidmen? Dinge würden eben oft unzulässig verkürzt, sagte Geisel und wiederholte seine damalige Aussage in vollem Umfang.

Nach seiner kulturellen Vision gefragt, antwortete Geisel: „Eine Stadt mit 650.000 Einwohnern kann nicht in jeder Sparte in der Champions League spielen. Wir müssen überlegen: Was strahlt nach draußen, und was sind vernünftige Angebote für alle? Der Kulturbetrieb darf nicht statisch sein, er braucht eine Dynamik.“ Wichtig sei jetzt, dass die Theater wieder besucht würden. Seine Befürchtung: „Das Kollateralschaden-Potenzial nach der Pandemie durchschaut mancher noch nicht.“