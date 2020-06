Theatervorstellungen : Junges Schauspiel stellt sich auf Corona-Bedingungen ein

Das Junge Schauspiel darf nach den Sommerferien wieder Schulen einladen, die Aufführungen zu besuchen. Bis dahin sind allerdings noch einige Vorkehrungen zu treffen, um die Hygieneregeln einzuhalten.

Bevor das Programm im September wieder hochfährt, müssen Vorkehrungen getroffen werden. „Wir beschäftigen uns seit März mit der Frage, wie wir einen größtmöglichen Schutz vor Ansteckung organisieren können“, sagt der Theaterchef. Das Vorhaben ist also bereits größtenteils durchdekliniert. Die Sitzmöglichkeiten im großen Saal an der Münsterstraße etwa werden neu angeordnet, das Studio bleibt geschlossen. Eine Einzelbestuhlung soll Distanz garantieren, was bedeutet, dass von den sonst 300 Plätzen nur 83 übrigbleiben. „Wenn Familien oder Freunde, die in einem Haushalt leben, zu uns kommen, können es ein paar mehr Plätze werden, denn sie dürfen ja zusammensitzen“, sagt Fischer-Fels. Garderoben bleiben geschlossen, Pausen sind gestrichen, nach jeder Vorstellung wird umfassend desinfiziert. Toilettenbesuche sind während der Vorstellung nicht gestattet, die meisten Inszenierungen am Jungen Schauspiel dauern nicht länger als 60 Minuten. Für Notfälle wird Personal an den Saalzugängen postiert. Wie Knubbeleien an den sanitären Anlagen verhindert werden können, wird gerade geklärt. Auch können die Besucher nicht wie gewohnt ihre Plätze frei wählen. Theatermitarbeiter geleiten sie einzeln oder in Gruppen zu ihren Plätzen. Bis die Gäste ihren Platz einnehmen, müssen sie einen Mund-Nase-Schutz tragen. Ob dies auch während der Vorstellung der Fall sein wird, ist noch offen.