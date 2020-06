Medienstiftung Imai : Die neue Hüterin der Medienkunst

Sie möchte das Imai ein Stück weit von seinem akademischen Flair befreien: die neue Chefin Linnea Semmerling. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Linnea Semmerling hat die Leitung der Stiftung Imai übernommen. Hier lagern Videos und Tonträger aus sechs Jahrzehnten. Einblicke in den Künstleralltag können Interessierte künftig per Streaming gewinnen.

Gut gekühlt und abgedunkelt ist das Archiv der Stiftung Imai (Inter media art institute). Hier lagern mehr als 3000 Arbeiten der Film- und Medienkunst aus sechs Jahrzehnten. In hohen Regalen sind die verschiedenen Video-Formate aufgereiht, im Hintergrund summt leise ein Server, auf dem die bereits digitalisierten Werke gespeichert sind. Dabei befindet sich das Imai in bester filmischer Nachbarschaft: Das Büro teilt man sich mit der Wim-Wenders-Stiftung, ein Stockwerk tiefer hat die Filmwerkstatt ihre Räumlichkeiten, und nebenan befindet sich die Sammlung Philara.

Neue Chefin der seit 2006 bestehenden Stiftung ist seit April Linnea Semmerling. Nach dem Kunstgeschichtsstudium in Amsterdam war sie als Kuratorin für Medienkunst tätig, lebte zuletzt in Brüssel und schrieb ihre erfolgreiche Promotion über Soundskulpturen. „Düsseldorf war schon immer eine Anlaufstation für mich, weil es hier eine so lebendige Kunstszene gibt“, sagt Semmerling.

info 1500 Arbeiten sind gratis verfügbar Internet Auf der Seite des Imai unter www.stiftung-imai.de ist das Online-Archiv frei zugänglich. Zur Zeit können fast 1500 Filme aus den Jahren 1963 bis 2020 online angesehen werden. Öffnungszeiten Die Videolounge im NRW-Forum ist immer dienstags bis donnerstags von 11 bis 18 Uhr, freitags von 11 bis 21 Uhr, samstags von 10 bis 21 Uhr und sonntags von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Mitten im Lockdown hat die gebürtige Hannoveranerin ihre Stellung angetreten. Und sich den Start am Rhein etwas anders vorgestellt. „Ich dachte, dass ich hier viele Menschen kennenlernen würde und abends gemütlich ein Alt trinken könnte“, sagt Semmerling. Aber es kommt eben immer anders, als man denkt. So hatte die frisch gebackene Doktorin aber schon Zeit, die Ausrichtung der Stiftung zu planen. Ihre Vorgängerin Renate Buschmann ist einem Ruf der Uni Witten/Herdecke auf den Lehrstuhl für „Digitale Künste und Kunstvermittlung“ gefolgt.

Die akademische Ausrichtung von Buschmann will Semmerling beibehalten, gleichzeitig das Imai aber öffnen, bekannter und zugänglicher machen. „Das Archiv ist sehr akademisch“, sagt Semmerling. Dabei schlummere zum Beispiel noch ein musikalischer Kulturschatz im Archiv. Anhand von gestreamten „Bildschirmgesprächen“ mit Künstlern will sie das Imai öffnen. „In dieser Reihe schauen wir zusammen mit Medienkünstlern auf deren Computerbildschirme“, erklärt sie. So könne man viel über die Arbeitsweise der Künstler lernen, woher sie ihre Inspiration ziehen, auf welchen Plattformen sie sind oder wie ihr Instagram-Feed aussehe. Und auch dem gerade sehr angesagten Thema der postkolonialen Aufarbeitung will sich Semmerling widmen. „Bis heute ist unser Archiv komplett weiss und sehr europäisch geprägt“, sagt sie.

Den Grundstein des Archivs legte die Medienkunstagentur „235 Media“ aus Köln. Entstanden aus der Punk-Subkultur begannen die beiden Gründer Axel Wirths und Ulrich Leistner Ende der 70er Jahre, erst Musikkassetten und später Video- und Medienkunst auf VHS an Interessierte zu verleihen. So hatte die Agentur ab den frühen 1980er Jahren entscheidenden Einfluss auf die nationale und internationale Entwicklung und Verbreitung der neu entstehenden Kunstsparte Video- und Medienkunst. Diese formierte sich nicht innerhalb des etablierten Kunstbetriebs, sondern aus Subkulturen heraus, auf der Basis von Medienutopien und auch in enger Verbindung zur Musikkultur der 1970er und 1980er Jahre.

„Diesen demokratischen Kunst- und Gemeinschaftsgedanken übertragen wir auf das Streaming“, sagt Semmerling. Schließlich seien fast 1500 Werke von 120 Künstlern auf der Imai-Seite einsehbar. „Diese Bilder sollen zirkulieren“, fügt sie hinzu. Darunter sind viele Arbeiten von Künstlern aus der Region. „In den 1970er und 80er Jahren war das Rheinland das Zentrum der Medienkunst“, sagt Semmerling. Mit dem heutigen Akademie-Professor Marcel Odenbach, Klaus vom Bruch, Lutz Mommartz oder Ulrike Rosenbach waren hier weltweit anerkannte Vertreter der sich gerade formierenden Medienkunst tätig.

So ist es naheliegend, dass das Archiv auch im musealen Kontext vertreten ist. Seit vergangenem Jahr kann die Sammlung in der Videolounge im NRW-Forum besichtigt werden. Infoblätter zu mehr als 1000 Videos und Loungewände und machen das Prinzip des Suchens und Findens physisch erfahrbar. Unter dem Titel „Dreams & Memories“ flimmern fünf Filme über die große Leinwand der Lounge.