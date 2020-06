Fiktives Interview : „Wir müssen jetzt sachte gehen“

Auch Goethe hätte sich an die Maske gewöhnen müssen. Foto: Barbara Steingießer / Goethe-Museum

Was hätte Johann Wolfgang von Goethe wohl über die Zeit der Coronavirus-Pandemie zu sagen gehabt? Die Literaturwissenschaftlerin Barbara Steingießer hat Quellen befragt und Antworten gesammelt.

Die Pandemie hat Menschen in einen Ausnahmezustand versetzt, der für alle neu ist. Doch über Seuchen und sogar Impfungen, die es auch um 1800 schon gab, machte sich bereits Johann Wolfgang von Goethe Gedanken. Schaut man in sein Werk, wird deutlich, wie modern die Ansichten des Universalgelehrten waren, und wie gut er Probleme der Gegenwart verstehen würde. Die Antworten dieses fiktiven Interviews sind aus Zitaten aus seinen Werken, Briefen und Gesprächen zusammengesetzt. Sie beziehen sich zum größten Teil auf medizinische Zusammenhänge, aber nicht ausnahmslos. Daher ist das „Interview“ nicht immer ganz ernst gemeint.

Herr Geheimrat, was möchten Sie in diesen Zeiten den Lesern besonders ans Herz legen?

GOETHE Ja. Man braucht nicht bloß Gedichte und Schauspiele zu machen, um produktiv zu sein, es gibt auch eine Produktivität der Taten, und die in manchen Fällen noch um ein Bedeutendes höher steht. Selbst der Arzt muss produktiv sein, wenn er wahrhaft heilen will.

Sie selbst sind nicht nur Dichter, sondern auch Naturwissenschaftler. Welchen Einblick konnten Sie in das Fach Medizin gewinnen?

GOETHE Halten Sie einmal einen Umgang an der Seite eines Arztes, und er wird Ihnen Geschichten zuflüstern, dass Sie über das Elend erschrecken und über die Gebrechen erstaunen, von denen die menschliche Natur heimgesucht ist und an denen die Gesellschaft leidet.

GOETHE Es ist die höchste Zeit, den Jammer dieser Seuche laut auszusprechen, wenn man auch nicht sogleich sieht, wo die Heilung herkommen soll. Das asiatische Ungeheuer entfaltete immer mehr Hälse, Köpfe und Rachen, je näher es heranrückte, man machte, was ich sehr billige, fürchterliche Anstalten dagegen, um die Furcht zu balancieren.

GOETHE Alle Herrschaften müssen heute zu Hause bleiben. Es ist nicht genug, dass man von außen gedrängt wird, man hat auch noch mit innerlichen Zufällen zu kämpfen. In der totalen Einsamkeit, in der ich lebe, wird es doch zuletzt ganz schrecklich. Dass ich mich so wohl als möglich befinde, ist das größte Glück. Auch meine Arbeit habe ich trotz aller Hindernisse weit genug gebracht.Sie kümmern sich gerade um virtuelle Angebote der Bibliotheken, richtig?GOETHE Wir haben ihrer viere, welche dem Platz nach wohl immer getrennt bleiben werden, deren virtuale Vereinigung aber man wünscht.