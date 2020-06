Düsseldorfer Marionetten-Theater : „Die Zauberflöte“ am seidenen Faden

„Die Zauberflöte“ am seidenen Faden

Düsseldorf Das Düsseldorfer Marionetten-Theater inszeniert die bekannte Oper von Mozart seit vielen Jahren. Jetzt publiziert sie das Stück auf DVD und bietet in der Ouvertüre einen Blick hinter die Kulissen.

Wie Kultur in Zeiten von Corona angeboten werden kann, beschäftigt derzeit viele Künstler. Auch das Düsseldorfer Marionetten-Theater befindet sich aktuell in einer Zwangspause. Doch jetzt kommt ihnen ein Projekt entgegen, dessen Vorbereitungen bereits seit vielen Monaten laufen: Im vergangenen September wurde im Marionetten-Theater „Die Zauberflöte“ aufgezeichnet. Jetzt sind die Aufzeichnungen bearbeitet, geschnitten und bereit zur Veröffentlichung. „Da das Theater zurzeit geschlossen ist, möchten wir unserem Publikum wenigstens etwas von unserer Kunst zeigen“, sagt Theaterleiter Anton Bachleitner. Die etwa 100-minütige Inszenierung ist jetzt als DVD erhältlich und kann zusätzlich bis zum 18. Juli kostenfrei und in voller Länge im Internet angeschaut werden.