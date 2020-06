Thea-Trend-Jury : Theatergruppe zeigt Stück „Untenrum“ in Schulen

Langenfeld Die Jury für das im Kreis Mettmann alle zwei Jahre ausgerichtete Projekt „Thea-Trend“ hat entschieden: Langenfelder Schüler kürten im Rex-Kino das Stück „Untenrum“, das eine Gruppe aus Hannover in Klassenzimmern aufführen wird.

Schulen haben nach der Zwangspause mittlerweile unter den speziellen Corona-Regelungen wieder offen. Theateraufführungen in Klassenräumen sind vorerst kaum möglich. Das hierauf ausgerichtete Projekt „Thea-Trend“ fand in Langenfeld unter der Organisation von Blinklichter-Chefin Elisabeth Schafheutle in veränderter Form statt. Die aus 20 Langenfelder Schülern zusammengesetzte Jury schaute sich im Rex Video-Mitschnitte an und entschied sich am Freitag für das Theaterstück „Untenrum“, das Aufklärung thematisiert. Die siegreiche Gruppe aus Hannover wird mit ihrem Stück als Klassenzimmer-Theater durch Schulen in Ratingen, Monheim und Langenfeld touren.