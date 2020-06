Junges Theater in Mönchengladbach : Abgedrehter Liederabend über Beethoven

Mönchengladbach Das Junge Theater Krefeld-Mönchengladbach hat eine etwas andere Beethoven-Hommage geschaffen. Frech, schräg und unterhaltsam ist das Video geworden, das unter Corona-Bedingungen produziert wurde. Derzeit kann man es auf dem Youtube-Kanal des Theaters ansehen.

Natürlich bildet „Für Elise“, Beethovens Hit für Klavierschüler, den Rahmen für das, was das neue und vom Land geförderte Team „Junges Theater“ unter Corona-Bedingungen auf die Bühne bringt. Der Ohrwurm dudelt allerdings in einer Art Klezmer-Version auf den schönen Raafat Daboul ein, wie er da schmachtend im verwaisten Parkett sitzt. Ganz wie der verliebte Beethoven hat er nur das eine im Sinn. Ob die eine nun Maya Blaustein ist oder Boshana Milkov, die in Sopran- bzw. Mezzo-Lage von Liebe singen und dabei kokett Kussmündchen formen, oder die Tänzerinnen Julianne Cederstam oder Alice Franchini, wie sie an ihm vorbeischweben – Raafat liebte sie alle. Doch da sind ja noch die anderen Jungs: der Bariton Guillem Batllori und der Tenor Woongyi Lee. Und die können singen ...