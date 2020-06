Lesung : Autor Grünbein und Kritiker Jocks reden aneinander vorbei

Düsseldorf Bei ihrem Gespräch im Rahmen einer Ausstellung springen die beiden Essayisten thematisch immer wieder. Der Dialog ist daher schwerer zu verfolgen und verfehlt dabei das Thema der Veranstaltung.

Der Start ist holprig. Mit 20 Minuten Verzögerung beginnt das Gespräch von Durs Grünbein und Heinz-Norbert Jocks in der Filmwerkstatt Düsseldorf. Der Ort des Dialogs zwischen dem Lyriker und dem Kunstkritiker ist gleichsam der Anlass für das Event: Das Studio der Filmwerkstatt ist aktuell zu einer Ausstellung umgestaltet. Und in dieser raumgreifenden Installation mit dem Namen „Handgepäck“, deren Elemente nun teilweise den Stühlen für das Publikum weichen mussten, sind die Reihen voll besetzt. So voll, wie es in Zeiten von Corona eben möglich ist. Wegen der großen Nachfrage wurde sogar ein Livestream eingerichtet.