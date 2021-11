Ausstellung im Theatermuseum : Stöbern nach Herzenslust

Museumsleiter Sascha Förster blättert in Aufzeichnungen von Regisseur Einar Schleef. Im Hintergrund ein historisches Foto aus der Düsseldorfer Oper. Foto: Regina Goldlücke

Düsseldorf Die Ausstellung „Erinnerungsgeister und Hoffnungslichter“ im Theatermuseum lässt Dutzende Kraniche aus Papier unter der Decke schweben.

Als es im ersten Lockdown still wurde in den Theatern, die Türen verschlossen blieben und die Requisiten hinter der Bühne verstaubten – da erinnerte man sich auf der ganzen Welt an die Tradition des Gaslichts aus den angelsächsischen Ländern. Es wurde entzündet, um dem Publikum im Dunkeln den Weg zu weisen. Plötzlich herrschte eine andere Düsternis, und der helle Schein bekam eine neue Bedeutung. Die aufschimmernden Gaslichter symbolisierten die Sehnsucht nach der Rückkehr des Theaters.