Schauspieler Eugene Boateng : „Im Herzen bin ich ein Düsseldorfer Jung“

Eugene Boateng spielt Kommissar Antoine Haller. Foto: NDR/ARD Degeto/Marion von der Me

Düsseldorf Für den Film „Borga“ ist Eugene Boateng gerade erst als bester Schauspieler ausgezeichnet worden. Jetzt feiert er Premiere als Fernsehkommissar im Flensburg-Krimi der ARD. Hier spricht er über seine Kindheit an der Kiefernstraße, seinen Ehrgeiz und seinen Glauben.

Neulich, bei Bettina Böttinger im „Kölner Treff“, schwärmte Eugene Boateng von seiner Kindheit in Düsseldorf. Seine Familie stammt aus Ghana. Mit sieben Geschwistern wuchs er in der Kiefernstraße auf. Auch in unserem Telefonat kommt er schnell darauf zu sprechen. „Ein Ort, an dem man Toleranz und vor allem Respekt vor anderen Kulturen lernte. Das Viertel war damals leider berüchtigt“, räumt der Schauspieler ein. „Für mich stellte es sich anders dar, mich hat diese Umgebung stark geprägt. Ein wenig mehr Kiefernstraße, und unsere Welt sähe etwas besser aus.“

Inzwischen wohnt Eugene Boateng in Berlin – und nein, mit seinen Namensvettern aus der Fußball-Szene hat er nichts zu tun. Aber am Donnerstag wird er wieder einmal in seine Heimatstadt zurückkehren. Seine Premiere als Fernseh-Kommissar möchte er inmitten von Familie und Freunden feiern, die Eltern und fünf seiner Geschwister leben noch in Düsseldorf. Mit Schauspielerin Katharina Schlothauer als Svenja Rasmussen bildet er das neue Ermittler-Duo im Flensburg-Krimi „Der Tote am Strand“. Auch der Schauplatz ist neu und könnte eine Reihe werden wie seine Vorgänger Usedom, Bozen oder Istanbul. Bisher sei ihm noch nichts von einer zweiten Folge bekannt, sagt Boateng, „ich schätze, man will erst abwarten, wie die Resonanz ausfällt.“

Info Krimi-Premiere am Donnerstag Krimi-Premiere Am Donnerstag. 25. November, ermittelt Eugene Boateng im neuen Flensburg-Krimi „Der Tote am Strand“ als Kommissar Antoine Haller (20.15 Uhr, ARD). Seine Partnerin ist die Schauspielerin Katharina Schlothauer. Auszeichnung Der Düsseldorfer erhielt für seine Hauptrolle in dem Drama „Borga“ den Deutschen Filmpreis als bester Schauspieler. Der Film (mit Christiane Paul) läuft derzeit im Kino.

Er selbst ist kein begeisterter Konsument von TV-Krimis. Was daran liegt, dass er sich höchst selten mit Personen und Handlung identifizieren kann. Ein Punkt, der ihm wichtig ist. Seinen Kommissar aber hat er mit Lust und Leidenschaft gespielt. Wie kam er zu dieser Rolle? „Man hat die Idee an mich herangetragen, ich las das Drehbuch und fand’s cool“, fasst er zusammen.

Antoine Haller beschreibt er so: „Er kommt von der Straße, hat einen ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit und bemüht sich darum, ein gutes Beispiel zu geben. Gleichzeitig ist er unperfekt, das macht ihn so menschlich.“ Ein paar Marotten hat man ihm zugeschustert. Der Kommissar ist zum Gespött seiner Kollegin ein langsamer Autofahrer. Dafür liebt er das Risiko beim Zocken und ist in gefährlichen Situationen bereit, über Grenzen zu gehen. „Er sucht den Nervenkitzel, das gibt ihm das Gefühl, am Leben zu sein“, sagt Eugene Boateng.

Mit dem unkonventionellen Antoine Haller könne es gelingen, neue Bilder zu erschaffen und die Diversität im Fernsehen zu untermauern, hofft er. Der Weg sei noch weit, die positiven Zeichen nicht übel: „Ich durfte sogar ohne große Diskussion meine Frisur behalten.“ Eines möchte Eugene Boateng dann doch noch betonen: Er betrachte sich nicht als „person of colour“, wie es sich im Sprachgebrauch festgesetzt habe, sondern als Afrodeutscher. „Aber im Herzen bin stolz darauf, ein Düsseldorfer Jung zu sein“, setzt er hinzu.

Das Profil des Ermittlers konnte er mitgestalten, „wie jeden Charakter, den ich spiele.“ Das gilt noch deutlicher für den Film „Borga“, der gerade im Kino zu sehen ist. Es ist die Geschichte eines Jungen aus einem Armenviertel in Ghanas Hauptstadt Accra. Als Erwachsener wandert er nach Deutschland aus, um es hier zu Wohlstand zu bringen – damit gilt man in seiner Heimat als „Borga“. Eugene Boateng hat den berührenden Film mitproduziert und penibel darauf geachtet, dass er authentisch ist. Neben allerlei Auszeichnungen für das Drama erhielt er für seine Darstellung den Deutschen Filmpreis 2021 als bester Schauspieler.

Umso erstaunlicher, dass er derzeit ein Schauspiel-Seminar besucht. „Ich bin ehrgeizig“, kommentiert er. „Jeden Tag will ich besser sein als gestern. Ich will immer an mir arbeiten, ob es das Spielen ist, der Tanz, die Sprache, das Menschsein.“ Das Tanzen war sein Sprungbrett in den Beruf, viele Gruppen und Stars hat er auf der Bühne begleitet. „Es ist heute noch mein Anker, ich brauche es und übe täglich ein bis zwei Stunden lang.“