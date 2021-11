Ausstellung in der Leica-Galerie : Berührungen in Schwarz-Weiß

Berührungen in Schwarz-Weiß

Ausstellung in der Leica-Galerie

Clara Meurer vor ihren Fotografien in der Leica-Galerie. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Clara Meurer, die Frau von Tote-Hosen-Bassist Andi, stellt ihre Fotografien in der Leica-Galerie aus. Konzertfotografie ist aber gar nicht ihr Schwerpunkt.

„Was mich berührt“ hat Clara Meurer ihre Werkschau überschrieben, die bis 29. Januar in der Leica-Galerie in der Kö-Galerie zu sehen ist. Die Düsseldorfer Fotografin zeigt dort Arbeiten der letzten Jahre.

Der Titel ihrer Ausstellung ist gut gewählt, denn die Bilder, die im Untergeschoß der Leica-Galerie hängen, berühren den Betrachter nicht minder als die Künstlerin. Die Werkschau umfasst Porträts, Naturaufnahmen und Konzertfotos. Clara Meurer arbeitet weitgehend in Schwarz-Weiß. „Ich mache nur selten eine Ausnahme, beispielsweise wenn die Toten Hosen fragen, ob ich ihnen nicht ein paar Pressefotos machen kann“, verrät die studierte Grafikerin und gibt zu: „Konzertfotografie ist nicht meine Priorität. Zum einen, weil es anstrengend ist, mich in der Menge der Fans als Fotografin zu behaupten, und zum anderen, weil es mich mehr reizt, ganz nah an mein Motiv heran zu gehen.“