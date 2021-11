Interview mit Ulrich Tukur : „Ein Gedicht steckst Du in die Tasche wie einen Edelstein“

Ulrich Tukur liest bei „Zweiklang“ aus Herman Melvilles Roman „Moby Dick“. Foto: Katharina John

Interview Der Schauspieler gastiert mit einer Lesung bei „Zweiklang! Wort und Musik“. Dem Düsseldorfer Publikum attestiert Ulrich Tukur Bürgersinn und Begeisterung für Kultur

Es ist Sonntag, ein Tag ohne Dreharbeiten für Ulrich Tukur. Der Schauspieler befindet sich gerade wieder im Einsatz für einen „Tatort“. Er schlug vor, ihn in seinem Hotel in Frankfurt anzurufen.

Störe ich, Herr Tukur?

Info Zweiklang am Sonntag im Robert-Schumann-Saal Rezitation In der Reihe „Zweiklang! Wort und Musik“ liest Ulrich Tukur aus dem Roman „Moby Dick“ von Herman Melville. Musik Der Pianist Sebastian Knauer spielt Werke unter anderem von Franz Liszt, Frédéric Chopin, Modest Mussorgsky, Scott Joplin. Termin & Tickets Die Künstler gastieren am Sonntag, 28. November, um 17 Uhr im Robert-Schumann-Saal. Karten im Internet unter www.robert-schumann-saal.de, telefonisch über Westticket, 0211-274000 sowie im Opernshop.

ULRICH TUKUR Aber nein. Ich habe gerade Klavier gespielt.

Im Hotel?

TUKUR Auf meinem Zimmer, ja. Ich habe mir eines rein stellen lassen. Kein richtiges Klavier, ein Keyboard, aber mit gewichteter Tastatur. Darauf kommt es an.

Und was spielen Sie da so?

TUKUR Ich will ein wenig üben, für meine Konzerte mit den Rhythmus Boys. Pandemisch bedingt dürfen wir ja nur ein Kurzprogramm anbieten. „Rhythmus in Dosen“, benannt nach einem Schlager von 1942. Die meisten Auftritte waren erfreulich gut verkauft.

Mit diesen Musikern waren Sie auch schon öfter in Düsseldorf.

TUKUR Und wir kommen wieder. Im Frühjahr starten wir eine größere Tournee. Es ist ein Phänomen, Düsseldorf geht wie geschnitten Brot, in Köln müssen wir kämpfen.

Woran könnte das liegen?

TUKUR Die Kölner haben eine Vorliebe für ihre eigenen Leute. Es ist nicht so leicht, die Zuneigung dieses Publikums zu gewinnen. Hat man es aber einmal geschafft, läuft es gut. Düsseldorf erscheint mir irgendwie aufgeschlossener, eine bürgerliche Stadt mit Substanz und einer Begeisterung für jede Form von Kunst. Bürgersinn mag ein altmodischer Begriff sein, aber er hat seine Berechtigung.

Umso mehr dürfen Sie sich auf Ihre Lesung am Sonntag freuen. Die Reihe „Zweiklang! Wort und Musik“ hat einen ausgezeichneten Ruf. Wie kamen Sie auf den Roman „Moby Dick“?

TUKUR Konzipiert wurde die Rezitation ursprünglich für Klaus-Maria Brandauer. Als er erkrankte, sprang ich ein. Allerdings war die damalige Fassung sehr von ihm geprägt: viel Brandauer, wenig Moby Dick. Ich wollte die Geschichte besser hervorholen.

Wie haben Sie das angestellt?

TUKUR Begleitet wird die Lesung vom Pianisten Sebastian Knauer. Dessen Vater, der ehemalige Leiter von NDR Kultur, schrieb eine auf uns zugeschnittene Fassung. Als er schließlich am Untergang von Captain Ahabs Schiff, der Pequod, angekommen war, legte er sich hin und starb. Wir wollten das Projekt erst abbrechen, beschlossen dann aber, seine letzte Arbeit ihm zu Ehren zu veröffentlichen.

Was fasziniert Sie an „Moby Dick“?

TUKUR Herman Melville hat eines der großen Werke der Weltliteratur geschaffen. Ein Drama, das wie kaum ein anderes den Abgrund des Menschen im Kampf mit der Natur ausleuchtet. Sebastians wunderbare Musikauswahl und Melvilles kraftvolle Sprache generieren großes Kopfkino.

Starke Bilder löst auch Ihre szenische Lesung „Vom Zauber einer verwehenden Sprache“ mit Christian Redl aus.

TUKUR Der Titel nimmt Bezug auf die Verkümmerung unserer Sprache. Ich bin ein großer Liebhaber von Gedichten. Eine Ballade von Schiller hat für mich die Qualität eines Filmdramas. In der Schule mussten wir Gedichte auswendig lernen und hassten es wie die Pest. Zu diesem Zeitpunkt versteht man leider nicht, wie viel man später davon haben kann.

Welchen Schatz entdeckten Sie darin?

TUKUR In jeder Lebensphase und mit all deinen Nöten findest du immer das passende Gedicht. Du kannst es in deine Tasche stecken wie einen Edelstein. Und ganz nebenbei beeindruckt man die Damen damit. Kannst du nicht Klavier spielen oder hast du keine schöne Stimme: sag ein Gedicht auf.

Wo wir bei Lebensphasen sind – Sie haben Ihre Wahlheimat Venedig nach zwei Jahrzehnten verlassen und sind mit Ihrer Frau, der Fotografin Katharina John, nach Berlin gezogen. Warum?

TUKUR Alles hat seine Zeit. Unsere war vorbei. Italien bezaubert mit Kultur, hinreißenden Menschen, wunderschönen Landschaften. Aber wenn man es mit seiner surrealen Bürokratie zu tun bekommt oder ad hoc medizinische Hilfe benötigt, ist man verloren.

Sind Sie glücklich in Berlin?

TUKUR Schwer zu beantworten. Die Stadt ist ständig im Werden und kommt nie an. Wir sind kurz vor dem ersten Lockdown hingezogen, und in einer Großstadt ist die Lahmlegung allen öffentlichen Lebens noch deprimierender als in einem Dorf. Dabei war mir Berlin vertraut. 1984 begann meine Theaterkarriere mit „Ghetto“ bei Peter Zadek an der Freien Volksbühne. Es ist noch nicht wieder meine Stadt, trotz ihres unglaublichen kulturellen Angebots und all der Freunde, die dort wohnen.

Vielleicht sind Sie zu viel unterwegs, um sich schon heimisch zu fühlen. Wie jetzt wieder für den „Tatort“.

TUKUR Mein elfter Film. Ich bin froh, diese Figur spielen zu dürfen, die ich ja mitentwickelt habe. Man lässt mir viel Freiraum; die Redaktion besitzt kineastische Kompetenz, Sinn für Poesie und den Mut zum Risiko.

Wie würden Sie Ihren Ermittler beschreiben?