Junges FFT zeigt Performance : Robin und die Frage der Gerechtigkeit

Düsseldorf Das Ensemble „Pulk Fiction“ hat die Geschichte Robin Hoods in die Gegenwart übertragen. Das Junge Forum Freies Theater zeigt die wilde Produktion mit Elektropunk ab Donnerstag im neuen Zuhause am Konrad-Adenauer-Platz.

Robin Hood, König der Diebe, hat schon so manches Abenteuer auf der Kinoleinwand und zwischen Buchdeckeln erlebt. In der Reihe Junges FFT steht er nun Pate für das neue Bühnenstück „Robin und die Hoods“ für Kinder ab acht Jahre. Premiere ist am Donnerstag, 25. November, in den neuen Räumen des Forum Freies Theater (FFT) am Konrad-Adenauer-Platz.