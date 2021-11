Kultur in Grevenbroich : Künstler holen abgesagte Ausstellung nach

Kultur in Grevenbroich

Elisabeth Busch-Holitschke, Janne Gronen, Georg Berg und Jürgen Holitschke (v.l.) stellen gemeinsam in der Versandhalle aus. Foto: Dieter Staniek/stan

Grevenbroich Wegen des Lockdowns wurde ihre gemeinsame Ausstellung vor gut einem Jahr abgesagt. Jetzt machen Georg Berg, Elisabeth Busch-Holitschke, Jürgen Holitsche und Janne Gronen einen Neustart. Was es in der Versandhalle auf der Stadtparkinsel zu sehen gibt.

Eigentlich hätte die Ausstellung „Zweitens, als man denkt“ mit Arbeiten von Georg Berg, Elisabeth Busch-Holitschke, Janne Gronen und Jürgen Holitschke bereits vor ziemlich genau einem Jahr stattfinden sollen. Dann kam der Lockdown und die Hängung der Arbeiten sollte sich als vergebliche Liebesmüh“ herausstellen. Am Sonntag waren die Künstler ebenso wie die Gäste erleichtert, dass Kunstgenuss trotz hoher Inzidenzen möglich ist. Kulturausschuss-Vorsitzender Holger Günther begrüßte die Gäste in der Versandhalle, Fachbereichsleiter Stefan Pelzer-Florack gab wertvolle Informationen über die die vier ausstellenden Künstler.

Georg Berg hatte unter anderem einen auf den ersten Blick leeren Karton beigesteuert. Bei genauerem Hinsehen stellte sich heraus, dass auf den vier Innenseiten des Kartons die Exponate so zu sehen waren, wie man sie vor einem Jahr gehängt hatte. Der Fotograf (66) war offenbar in der Welt herumgekommen und hatte Ungewöhnliches mit seiner Kamera festgehalten. Eine Japanerin, die sich traut, ungehemmt zu lachen, das Gesicht eines Frisurenmodells als kleines Plakat in einem Reisfeld, die Frau, die eine Zeitung liest mit der Überschrift „Dass Frauen lügen, ist normal“: Die Fotos von Georg Berg spiegeln das nicht Normale wider. Seine Bilder erzählen Geschichten, die einigermaßen leicht zu deuten sind. Der Clown mit einer Maske – Clowns waren bis zur Pandemie die Einzigen, die Maske trugen – wirkt ernst.