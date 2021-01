Nach schwerem Erdbeben : Hilfslieferung aus Düsseldorf in Kroatien eingetroffen

Hilfslieferung aus Düsseldorf in Kroatien eingetroffen

Düsseldorf Mit drei Transportern voller Hilfsgüter ist Josip Vukoje von Düsseldorf aus ins kroatische Erdbebengebiet gefahren. Viele Düsseldorfer hatten sich auf seinen Aufruf hin gemeldet und Kleidung und Hygieneartikel gespendet.

Im kroatischen Erdbebengebiet rund um die Stadt Petrinja ist eine Hilfslieferung aus Düsseldorf eingetroffen. Organisiert hat den Spendenaufruf und den Transport Familie Vukoje, zusammen mit der katholisch-kroatischen Gemeinde und mehreren Vereinen. Am Silvestertag kam Josip Vukoje mit insgesamt drei Transportern voller Kleidung, Lebensmitteln und Hygieneartikeln in der Stadt an. Ein Team aus sechs Leuten – mit ihm Denis Bozic Mario Barisic, Matej Radman, Marinko und Matteo Marinovic – hatte sich auf die rund 1200 Kilometer lange Reise gemacht.