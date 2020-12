Bezirksregierung legt die Unterlagen aus : Garather Mühlenbach wird vor Hochwasser geschützt

Am Garather Mühlenbach am Schloss wurde im Frühjahr schon mit Maßnahmen für die Renaturierung begonnen wurde. Foto: RP/Dominik Schneider

Garath Die Unterlagen für die Festsetzung des Überschwemmungsgebietes liegen bei der Bezirksregierung Düsseldorf und der Stadt Düsseldorf zwischen dem 4. Januar und dem 3. März öffentlich aus und können eingesehen werden.

(RP) Die Bezirksregierung Düsseldorf führt derzeit das Verfahren zur Festsetzung des Überschwemmungsgebietes des Garather Mühlenbachs und seiner Nebengewässer Galkhausener Bach, Burbach und Viehbach durch. Dies betrifft Flächen im Bereich der Städte Düsseldorf, Solingen, Hilden und Langenfeld. Das Gebiet wurde mit ordnungsbehördlicher Verfügung vom 27. Oktober 2016 vorläufig gesichert und soll nach Abschluss der Beteiligung der Öffentlichkeit endgültig gesichert werden. Mit der Festsetzung sind keine baulichen Veränderungen an den Gewässern verbunden, heißt es in einer Mitteilung der Bezirksregierung Düsseldorf. Es handele sich um eine Darstellung des natürlichen Zustandes, der bei einem sogenannten hundertjährlichen Hochwasserereignis entstehen würde. Die Ausweisung der Überschwemmungsgebiete, in denen bestimmte gesetzliche Regeln und Verbote gelten, diene der Verbesserung der Hochwasservorsorge und der Information der betroffenen Anlieger. Ziel der Regelungen sei es, eine Verschärfung der bestehenden Hochwassergefahr und eine Vergrößerung des zu erwartenden Schadens zu verhindern.