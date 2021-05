Staatsschutz ermittelt : Feuer auf Gedenktafel an ehemaliger Synagoge in Düsseldorf

Feuer auf Gedenktafel an ehemaliger Synagoge in Düsseldorf

Düsseldorf Auf der Gedenktafel an der ehemaligen großen Synagoge in Düsseldorf ist ein Feuer entzündet worden. Eine Beschädigung ist nicht entstanden. Der Staatsschutz ermittelt, Zeugen der Tat werden gesucht.

Nach einer versuchten Sachbeschädigung durch Feuer an dem Gedenkstein am Standort der ehemaligen großen Synagoge an der Kasernenstraße hat der Düsseldorfer Staatsschutz in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft die Ermittlungen aufgenommen. Es entstand kein Sach- oder Gebäudeschaden. Nach den Tätern wird gefahndet. Die Polizei sucht Zeugen.