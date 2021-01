Jahreswechsel im Kommödchen : Silvesterkracher im Live-Stream

Mit seiner Silvester-Show im Netz, moderiert von Christian Ehring, erreichte das „Kom(m)ödchen" 2500 Zuschauer. Ein gelungenes Experiment, das viel Spaß bereitete und Vorfreude weckte auf die Zeit, wenn Theater-Atmosphäre wieder hautnah erlebbar sein wird.

„Sind Sie schon da?", fragt Martin Maier-Bode mit erwartungsvollem Blick in die Kamera. Antworten kann ihm keiner, denn das Publikum sitzt zu Hause am Bildschirm. In einer derart großen Zahl, dass "Kom(m)ödchen"-Chef Kay Lorentz ganz aus dem Häuschen war. Am Tag vor der live gestreamten Silvester-Show aus seinem Theater hatten 2500 Zuschauer einen Online-Zugang gebucht, für den Preis einer üblichen Karte. Sie alle wollten dabei sein, als es am frühen Silvesterabend hieß: „Das Jahr 2020 festlich abmoderiert vom Kom(m)ödchen-Ensemble und Christian Ehring." Es werden die wenigsten ganz alleine zugeguckt haben, was die Menge des Publikums umso beeindruckender erscheinen lässt. Damit hätte man die 200 Plätze der Kabarettbühne viele Male füllen können.