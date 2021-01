Tour nach Kroatien kann starten : Familie Vukoje sammelt Spenden für Erdbeben-Opfer

Düsseldorf Josip Vukoje ist überwältigt und überglücklich. Der Kroate hatte nach dem verheerenden Erdbeben in Petrinja einen Aufruf gestartet, Lebensmittel, Hygieneartikel und Kleidung zu spenden. Die Düsseldorfer gaben reichlich. Nun kann er die 1200 Kilometer lange Tour starten.

Als Sammelstelle für die Sachspenden stellt er die kleine Lagerhalle seines Unternehmens für Qualitätssicherung in der Automobilbranche zur Verfügung. Doch schnell war klar, die knapp 40 Quadratmeter sind zu wenig. „Wir mussten schon auf die Zufahrt, den Bürgersteig, die Straße und den Hauseingang ausweichen“, so Vukoje. „Mit einer Fahrt bekommen wir das in den drei Transportern nicht nach Kroatien . Wenn wir wieder zurück sind, müssen wir einen weiteren Konvoi organisieren.“

So kamen mehrere Tonnen an Sachspenden zusammen. „Ein Mann kam sogar und hat ein neues Kinderbett abgegeben. Das werden wir jetzt erst einmal zwischenlagern und später nach Petrinja transportieren“, so Vukoje. „Wir haben auch sehr viele Bekleidungstücke erhalten.“ Sie wurden gesichtet, sortiert, zum große Teil bereits verstaut und in der Nacht zu Silvester bereits nach Kroatien kutschiert. „Silvester werde ich wohl in einem Hotel oder auf der Straße im Auto verbringen. Das stört mich und meine Familie in Düsseldorf aber gar nicht.“ Die Vukojes wissen eben, dass sie die Not von hungernden, frierenden und wohnungslosen Menschen in Kroatien wenigstens ein bisschen lindern können.