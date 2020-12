Erfinderisch im Lockdown in Düsseldorf : Friseur to go

Andreas Dierdorf hat mit seinem Team vom Salon Favoriten ein Care-Paket für die Haare zusammengestellt. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Unterbilk Andreas Dierdorf ist Inhaber des Friseursalons Favoriten. Er und sein Team lassen sich vom Lockdown nicht unterkriegen und bieten jetzt alle Produkte zum Mitnehmen an. Inklusive Beratung. Nur bei Strähnchen versteht Dierdorf keinen Spaß.

Im Lockdown nichts tun, das ist nicht das Ding von Andreas Dierdorf. Obwohl der selbstständige Friseurmeister und sein Team zum zweiten Mal in diesem Jahr nicht arbeiten dürfen, ist er fast täglich in seinem Salon „Favoriten“ in Unterbilk. Zweimal in der Woche, mittwochs und donnerstags von 12 bis 14 Uhr, öffnet er sogar die Tür. Aber nur, um quasi im Straßenverkauf Shampoos, Haarfarben, Conditioner und andere Haarpflegeprodukte kontaktlos an die Frau oder den Mann zu bringen.

Dierdorf hat bereits im ersten Lockdown die Idee zu einer kontaktlosen Warenausgabe inklusive persönlicher Beratung entwickelt. Jetzt, im zweiten Lockdown, läuft es richtig gut. „Wir haben im März und April genauso wie jeder andere unsere Erfahrungen mit der Pandemie und dem Lockdown gesammelt. Das setze ich jetzt in Ideen um“, erläutert Dierdorf. „Ich möchte mit meinen Kunden in Kontakt bleiben und empfinde das auch als Pflicht. Das Feedback ist grandios. Es kommen nicht nur Stammkunden sondern auch einige, die zuvor noch nicht bei uns waren.“

Vom Shampoo to go oder den extra zusammengestellten „Care-Paketen“ kann er aber nicht leben. Wirtschaftlich ist es maximal ein Zubrot. „Nach dem ersten Lockdown haben wir teilweise 14 Stunden am Tag gearbeitet und konnten so das finanzielle Loch wieder auffüllen. Und die staatliche Unterstützung mit Soforthilfe und Überbrückungsgeld tut ihr übriges“, so der Friseurmeister, der aber noch nicht weiß, wie viel er zurückzahlen muss.

Das ist im aktuell auch egal, denn seine Warenausgabe macht er nicht des schnöden Mammons wegen. „Für mich ist Friseur zu sein nicht nur ein Job, man bietet auch immer eine bestimmte Atmosphäre. Geld ist nicht wichtig. Ideen umzusetzen, da zu sein, das ist wichtig.“ Deshalb bietet er den Kontakt zu sich mit einer umfassenden Beratung und der Möglichkeit, Produkte zu bestellen, fast 24 Stunden am Tag an. „Bei der Abholung im Salon bekommen die Kunden die Tipps, beispielsweise in welchem Mischverhältnis Farben angerührt werden müssen.“

Er weigert sich aber standhaft, Ratschläge zu „Strähnchen“ zu erteilen. „Das geht zu Hause mit Sicherheit schief. Das kann nur ein Friseur“, betont er. Inzwischen schicken Kundinnen ihm auch schon Fotos, damit er sich die Haare und die Farbe schon vor der Produktwahl mal anschauen kann.

Seit Kurzem hat er auch einen Kurierdienst. „Wenn jemand im Kiez nicht zu den Favoriten kommen kann, dann schwinge ich mich auf mein Klapprad und liefere die Produkte aus“, erzählt der Friseurmeister. Und er hat noch so einige weitere Ideen, die der Umsetzung harren.