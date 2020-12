Schiedsrichter Rudi Boschke ist nun endgültig im Schiri-Ruhehstand : Mit 79 die Pfeife an den Nagel gehängt

Mit 79 die Pfeife an den Nagel gehängt

BENRATH Weit über 2000 Amateur-Fußballspiele hat er in seiner 53 Jahre währenden Karriere als Unparteiischer geleitet. „Jetzt ist endgültig Schluss“, erklärt der 79-Jährige, der 2012 bereits seine Pfeife hatte an den Nagel hängen wollen.

(hel) Düsseldorfs Schiedsrichter-Legende Rudi Boschke geht in den Ruhestand. Weit über 2000 Amateur-Fußballspiele hat er in seiner 53 Jahre währenden Karriere als Unparteiischer geleitet. „Jetzt ist endgültig Schluss“, erklärt der 79-Jährige. Schon 2012 hatte er seine Pfeife eigentlich an den Nagel hängen wollen. Wegen des chronischen Schiedsrichtermangels jedoch konnte ihn Schiri-Obmann Martin Warmbier seinerzeit zum Weitermachen überreden. 2017 wurde Boschke vom Fußballkreis Düsseldorf der Titel „Ehrenschiedsrichter“ verliehen.